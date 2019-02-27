Харківська міськрада підтримала підвищення цін на проїзд

Фото: засідання міськради Харкова (newsroom.kh.ua)

За збереження встановлених тарифів проголосували 50 депутатів

Харківська міська рада під час сесії 27 лютого підтримала недавно встановлені тарифи на проїзд в метрополітені та наземному електротранспорті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsRoom.

Як зазначається, активісти, які прийшли на засідання, вимагали включити до розгляду питання про вартість проїзду.

Під час голосування, 50 депутатів висловилися за збереження встановлених тарифів у транспорті. Проти скасування вартості проїзду у метро, трамваях і тролейбусах і встановлення на рівні 4-5 гривень висловився 21 депутат.

Після розгляду цього питання сесія була закрита через повідомлення про мінування будівлі. Зараз в міськраді шукають вибухівку співробітники поліції.

Нагадаємо, у Харкові під час сесії міської ради сьогодні, 27 лютого, невідомі повідомили про замінування будівлі мерії. О 10:00 на гарячу лінію Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) надійшов дзвінок від чоловіка, який нібито чув на мітингу про те, що готується теракт.

РБК-Україна писало, що вартість проїзду в харківському метрополітені з 7 лютого зросла до 8 гривень, а у трамваях і тролейбусах - до 6 гривень.