ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Харківська міськрада в 2021 зосередиться на медицині, інфраструктурі і консолідації депутатів, - Терехов

Харків, П'ятниця 11 грудня 2020 18:16
Харківська міськрада в 2021 зосередиться на медицині, інфраструктурі і консолідації депутатів, - Терехов
Фото: Ігор Терехов (пресс-служба)
Автор: РБК-Україна

Основний фокус керівництва Харкова у 2021 році буде зосереджений на підтримці медицини, реалізації ключових інфраструктурних проєктів, а також на облаштуванні спальних районів.

Про це повідомив новообраний секретар Харківської міськради Ігор Терехов, передає УНІАН.

"Covid - це страшна трагедія, яка торкнулася в тому числі Харкова. Тому перший крок - це створення робочого медичного простору. Я маю на увазі лікарні, надання першої медичної допомоги, спеціалізовану допомогу", - зауважив він.

Іншим напрямком роботи міської влади буде реалізація таких запланованих інфраструктурних проєктів, як реконструкція зоопарку і будівництво нових станцій метро. «Це найбільші інфраструктурні проєкти, які ми зобов'язані зробити», - сказав Терехов.

Третім пріоритетом стане благоустрій міського середовища, зокрема спальних районів.

"Точно так само, як впорядковані сьогодні парки, сади, сквери, чим ми дійсно пишаємося", - підкреслив Терехов.

Він також заявив, що для досягнення цих цілей необхідна єдність серед депутатів міської ради та готовність працювати спільно.

"Моїм завданням буде консолідація абсолютно всіх партій, які пройшли до Харківської міської ради, заради розвитку міста", - зазначив секретар міськради, додавши, що особисто він готовий конструктивно працювати з депутатами від усіх партій.

Нагадаємо, Ігор Терехов був обраний секретарем Харківської міської ради за підсумками голосування 9 грудня. За кандидатуру Терехова проголосували 73 депутати з 75.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ХарківКиївська міська рада

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся