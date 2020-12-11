Харківська міськрада в 2021 зосередиться на медицині, інфраструктурі і консолідації депутатів, - Терехов

Фото: Ігор Терехов (пресс-служба)

Основний фокус керівництва Харкова у 2021 році буде зосереджений на підтримці медицини, реалізації ключових інфраструктурних проєктів, а також на облаштуванні спальних районів.

Про це повідомив новообраний секретар Харківської міськради Ігор Терехов, передає УНІАН.

"Covid - це страшна трагедія, яка торкнулася в тому числі Харкова. Тому перший крок - це створення робочого медичного простору. Я маю на увазі лікарні, надання першої медичної допомоги, спеціалізовану допомогу", - зауважив він.

Іншим напрямком роботи міської влади буде реалізація таких запланованих інфраструктурних проєктів, як реконструкція зоопарку і будівництво нових станцій метро. «Це найбільші інфраструктурні проєкти, які ми зобов'язані зробити», - сказав Терехов.

Третім пріоритетом стане благоустрій міського середовища, зокрема спальних районів.

"Точно так само, як впорядковані сьогодні парки, сади, сквери, чим ми дійсно пишаємося", - підкреслив Терехов.

Він також заявив, що для досягнення цих цілей необхідна єдність серед депутатів міської ради та готовність працювати спільно.

"Моїм завданням буде консолідація абсолютно всіх партій, які пройшли до Харківської міської ради, заради розвитку міста", - зазначив секретар міськради, додавши, що особисто він готовий конструктивно працювати з депутатами від усіх партій.

Нагадаємо, Ігор Терехов був обраний секретарем Харківської міської ради за підсумками голосування 9 грудня. За кандидатуру Терехова проголосували 73 депутати з 75.