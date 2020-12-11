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Харьковский горсовет в 2021 сосредоточится на медицине, инфраструктуре и консолидации депутатов, - Терехов

Харьков, Пятница 11 декабря 2020 18:16
Харьковский горсовет в 2021 сосредоточится на медицине, инфраструктуре и консолидации депутатов, - Терехов
Фото: Игорь Терехов (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Основной фокус руководства Харькова в 2021 году будет сосредоточен на поддержке медицины, реализации ключевых инфраструктурных проектов, а также на обустройстве спальных районов.

Об этом сообщил новоизбранный секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, передает УНИАН.

"Covid - это страшнейшая трагедия, которая коснулась, в том числе Харькова. Поэтому первый шаг - это создание рабочего медицинского пространства. Я имею в виду больницы, оказание первой медицинской помощи, специализированную помощь", - заметил он.

Другим направлением работы городских властей будет реализация таких запланированных инфраструктурных проектов, как реконструкция зоопарка и строительство новых станций метро.

"Это крупнейшие инфраструктурные проекты, которые мы обязаны сделать", - сказал Терехов.

Третьим приоритетом станет обустройство городской среды, в частности спальных районов. "Точно так же как благоустроены сегодня парки, сады, скверы, чем мы действительно гордимся", - подчеркнул Терехов.

Он также заявил, что для достижения этих целей необходимо единство среди депутатов городского совета и готовность работать сообща.

"Моей задачей будет консолидация совершенно всех партий, которые прошли в Харьковский городской совет, ради развития города", - отметил секретарь горсовета, добавив, что лично он готов конструктивно работать с депутатами от всех партий.

Напомним, Игорь Терехов был избран секретарем Харьковского городского совета по итогам голосования 9 декабря. За кандидатуру Терехова проголосовали 73 депутата из 75.

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