У Харкові та області підірвали банкомати

Поліція розшукує осіб, які підірвали банкомати в Київському районі Харкова та місті Люботині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції Харківської області.

Зазнчається, що інформація про вибухи банкоматів надійшли до Київського відділу поліції Харкова о 3:40 та о 4:20 годині ночі до поліції міста Люботина.

"Під час огляду місця події на вулиці Вальтера у Харкові встановлено, що всередині сейфового відсіку банкомату стався вибух невідомої речовини. В аналогічний спосіб невідомі підірвали банкомат, розташований по вулиці Шевченка у Люботині. Сума викрадених грошових коштів з’ясовується", - повідомляють правоохоронці.

Поліція вилучила речові докази та направила на експертизу. Вирішується питання щодо кваліфікації подій за Кримінальним кодексом України.

Фото: зруйнований банкомат (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, вчора у Харкові поліція перевіряла інформацію про замінування 56 об'єктів. За попередньою інформацією у поліцію 18 липня надійшло повідомлення про закладення вибухівки в 5 готелях, 21 житловому будинку, 22 торгових центрах та 8 медичних установах.

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