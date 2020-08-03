Харківська ОДА просить поліцію посилити контроль за карантином в області

У Харківській області спостерігається зростання випадків зараження коронавірусом. Поліція повинна посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень в регіоні.

Про це заявив заступник голови Харківської ОДА Тарас Пастух, повідомляє прес-служба ОДА.

За його словами, особливо важливо посилити контроль в місцях масового скупчення людей і в транспорті.

"Тому що багато людей звертаються щодо того, що пасажири в транспорті вже забули про масковий режим. При цьому при виявленні хворих більшість з них говорять, що скоріш за все заразилися у метро, супермаркеті чи маршрутці", - зазначив Пастух.

За минулу добу в Харківській області зареєстрували 88 випадків зараження коронавірусом. Зростання в регіоні триває другий день.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я підтвердили, що збільшення хворих на COVID-19 в Україні залежить безпосередньо, у тому числі, від громадського транспорту.

Також повідомлялося, що на початку липня президент Володимир Зеленський зажадав посилити контроль за карантинними заходами в громадських місцях.