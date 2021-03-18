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Харківська область посилила карантин: повний список обмежень

Новость на русском → Харків, Четвер 18 березня 2021 13:24
Харківська область посилила карантин: повний список обмежень Фото: Харківська область посилила карантин (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Через важку ситуацію з коронавірусом вирішили посилити карантин у Харківській області. Нові обмеження діють з 18 березня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Харківської ОДА.

Зазначимо, раніше РБК-Україна писало, що школи Харківської області перевели на дистанційне навчання, крім учнів 1-4 класів. У звичайному режимі працюватимуть установи професійної освіти з дотриманням санітарних і протиепідемічних заходів.

Крім того, технікумам, училищам і вишам теж рекомендується перейти на дистанційну форму.

Нові обмеження в Харківській області:

  • забороняється проведення масових заходів (спортивних, культурних, розважальних, соціальних, релігійних, наукових, освітніх та інших) з участю понад 1 особи на 4 квадратних метрів площі будівлі або відкритої території;
  • забороняється заповнювати зали, де проходять такі заходи, більш ніж на половину;
  • забороняється прийом відвідувачів у кінотеатрах та інших закладах культури з наповненням більше 50% місць;
  • Забороняється діяльність спортивних залів і фітнес-центрів, які не забезпечують можливість розміщення 1 особи на 10 квадратних метрів басейнів - 4 особи на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 - для групових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Полтава посилює карантин і скасовує всі концерти.

А з 20 березня Київ посилює обмеження, незважаючи на те, що поки перебуває в "помаранчевій зоні" адаптивного карантину.

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