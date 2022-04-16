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Під Києвом 17-річний хлопець підірвався на розтяжці

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Київська область, Субота 16 квітня 2022 22:50
Під Києвом 17-річний хлопець підірвався на розтяжці Під Києвом 17-річний хлопець підірвався на розтяжці (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Литвинівка Вишгородського району Київської області 17-річний хлопець підірвався на розтяжці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

За даними поліції, 15 квітня підлітки пішли гуляти до закинутої будівлі. Тільки 17-річний юнак відчинив двері, як стався вибух.

На щастя, всі хлопці вижили. Один із потерпілих отримав травми голови, проте госпіталізації не потребував.

"Шановні громадяни, закликаємо вас бути обережними, стежити за дозвіллям дітей, не користуватись лісовими дорогами та стежками, не відвідувати необстежені правоохоронцями будівлі в районах, які були в окупації та дотримуватись інструкцій вибухотехніків та рятівників", - йдеться у повідомленні.

Під Києвом 17-річний хлопець підірвався на розтяжці

Під Києвом 17-річний хлопець підірвався на розтяжці (facebook.com/pol.kyivregion)

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