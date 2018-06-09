Під Харковом сталася ДТП за участю авто поліції, є загиблий та постраждалі

ДТП в Ізюмі сталася сьогодні близько 18:40

У місті Ізюм під Харковом сьогодні, 9 червня 2018 року, сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю авто поліції, внаслідок аварії одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"У Харківській області поліцейські з’ясовують обставини ДТП за участю службового транспорту. Внаслідок аварії загинув 25-річний чоловік, двоє учасників дорожньо-транспортної пригоди у тяжкому стані госпіталізовані до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ДТП в Ізюмі сталася сьогодні близько 18:40 у провулку Залікарняному.

Повідомляється, що 25-річний водій BMW виїхав на зустрічну смугу руху та зіштовхнувся з автомобілем Ізюмського відділу поліції. Внаслідок аварії загинув водій BMW, а його 24 та 25-річні пасажири госпіталізовані.

Наразі вирішується питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

#поліція_Харківщини #ДТП На Харківщині поліцейські з’ясовують обставини ДТП за участю службового транспорту Внаслідок... Опубліковано Поліція Харківщини 9 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні внаслідок ДТП у Запоріжжі загинули дві людини.