Социальные страницы
Курси валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Під Харковом сталася ДТП за участю авто поліції, є загиблий та постраждалі

НовиниНадзвичайні події    09.06.2018 - 21:45
Фото: ДТП в Ізюмі (facebook.com/police.kharkov)
Фото: ДТП в Ізюмі (facebook.com/police.kharkov)

ДТП в Ізюмі сталася сьогодні близько 18:40

У місті Ізюм під Харковом сьогодні, 9 червня 2018 року, сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю авто поліції, внаслідок аварії одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.  

"У Харківській області поліцейські з’ясовують обставини ДТП за участю службового транспорту. Внаслідок аварії загинув 25-річний чоловік, двоє учасників дорожньо-транспортної пригоди у тяжкому стані госпіталізовані до лікарні", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, ДТП в Ізюмі сталася сьогодні близько 18:40 у провулку Залікарняному.

Повідомляється, що 25-річний водій BMW виїхав на зустрічну смугу руху та зіштовхнувся з автомобілем Ізюмського відділу поліції. Внаслідок аварії загинув водій BMW, а його  24 та 25-річні пасажири госпіталізовані.

Наразі вирішується питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

 

#поліція_Харківщини #ДТП На Харківщині поліцейські з’ясовують обставини ДТП за участю службового транспорту Внаслідок...

Опубліковано Поліція Харківщини 9 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні внаслідок ДТП у Запоріжжі загинули дві людини.

Інформація про замінування бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась За фактом ДТП у Запоріжжі поліція відкрила кримінальне провадження
Теги публікації: ДТП, Харків  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
У мережі з'явилося відео затримання догхантера Святогора
У мережі показали переповнені пляжі в Одесі (відео)
Королева Єлизавета ІІ перенесла серйозну операцію
"Неможливо більше приховувати!": у мережі висміяли український телеканал за абсурдний сюжет (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся