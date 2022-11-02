В Харькове остановили две линии метро

Утром в среду, 2 ноября, в Харькове приостановили движение поездов на Холодногорско-заводской и Салтовской линиях метрополитена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение коммунального предприятия.

"Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение по Холодногорско-заводской и Салтовской линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 октября российские оккупанты нанесли удары по Харькову. В связи с чем в городе полностью остановилось метро.

Также из-за обстрелов критической инфраструктуры в Харькове наблюдались проблемы с энерго- и водоснабжением.

Подробно о том, как Харьков готовится к отключению света - читайте по ссылке.

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