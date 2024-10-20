В Харькове выросло количество раненых в результате авиаударов

Мэр города рассказал в своем Telegram в 23:03, что "уже есть информация о девяти раненых".

При этом минутой ранее он информировал, что в Харькове пострадали шесть человек: "пятеро в Основянском районе, среди них один ребенок".

Перед этим было известно о четырех раненых в результате российского воздушного удара по Харькову в воскресенье вечером.

Отметим, что руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в 23:03 написал, что на тот момент было известно о семи пострадавших, из них четверо были госпитализированы.

Чиновник добавил, что часть Харькова в результате ударов российских оккупантов осталась без электроснабжения.

"Профильные службы работают над восстановлением", - рассказал глава ОВА.

Обновлено: уточнение полиции

Как рассказали в полиции Харьковской области на Facebook-странице, в воскресенье около 22:00 российские оккупанты попали при атаке по трем районам города.

Среди 9 пострадавших - четыре женщины в возрасте от 22 до 53 лет и пятеро мужчин в возрасте от 21 до 37 лет.

"Из-за вражеских ударов у части города нет электроэнергии, повреждены многоквартирные дома, гаражи, АЗС, частные домовладения и автомобили", - рассказали в правоохранительных органах.

Также в полиции добавили, что за нарушение законов и обычаев войны открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Удар КАБ по Харькову 20 октября

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером российские террористы нанесли авиаудар по Харькову с применением КАБов (УАБов). В городе после российской атаки фиксировались перебои с электричеством в трех районах.

Сначала сообщалось о двух пострадавших. Добавим, что вражеские удары были нацелены на жилые районы Харькова. Так, был "прилет" в Основянском районе города, возле жилого дома. Еще один удар пришелся по Киевскому району города, возле одного из супермаркетов.