В Харькове вновь полностью остановилось метро

В Харькове второй раз за сегодня полностью остановили движение поездов на всех линиях метро.
Об этом сообщили в метрополитене города, передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".
После утренних обстрелов в Харькове наблюдаются проблемы с энерго- и водоснабжением. В связи с этим были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт. Однако позже в метрополитене удалось запустить Холодногорско-Заводскую линию.
Сейчас движение по этой ветке вновь временно остановлено.
Напомним, 31 октября с самого утра оккупанты атаковали города Украины ракетами. Часть из них была уничтожена системами противовоздушной обороны, однако некоторые попали в цель.
Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России - читайте в материале РБК-Украина.
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