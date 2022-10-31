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В Харькове вновь полностью остановилось метро

Фото: в Харькове вновь полностью остановилось метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Харькове второй раз за сегодня полностью остановили движение поездов на всех линиях метро.

Об этом сообщили в метрополитене города, передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".

После утренних обстрелов в Харькове наблюдаются проблемы с энерго- и водоснабжением. В связи с этим были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт. Однако позже в метрополитене удалось запустить Холодногорско-Заводскую линию.

Сейчас движение по этой ветке вновь временно остановлено.

Напомним, 31 октября с самого утра оккупанты атаковали города Украины ракетами. Часть из них была уничтожена системами противовоздушной обороны, однако некоторые попали в цель.

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России - читайте в материале РБК-Украина.

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Харьковметроракетный удар