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В Харькове завтра возобновляют работу метро

Фото: в Харькове завтра возобновляют работу метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Харьковский метрополитен возобновит перевозку пассажиров в воскресенье, 12 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковского городского совета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, интервал движения на всех линиях метро составит 15 минут. Трамваи и троллейбусы пока не будут курсировать.

С учетом этого разработана новая схема работы муниципальных автобусов, которая внедряется на время работы метро и обесточивание наземного электротранспорта.

С 12 марта в Харькове будут работать следующие автобусные маршруты:

  • №7 (трол.) (РК "ул. Двенадцатого Апреля" - ст. м. "Армейская");
  • №20 (ст. м. "Научная" - больница скорой помощи);
  • №22 (ст. м. "Холодная гора" - ул. Радиотехническая);
  • №28 (ст. м. "Имени О. С. Масельского" - ул. Краснодарская);
  • №32 (ст. м. "Защитников Украины" - пр. Дзюбы);
  • №33 (пр. Жуковского - ст. м. "Научная");
  • №69 (ул. Астрономическая - ст. м. "Университет");
  • №45 (тролль) (РК "с/с Рогань" - ст. м. "Индустриальная");
  • №57 (ст. м. "Центральный рынок" - пр. Дзюбы);
  • №58 (ул. Золочевская - Новоселовка);
  • №63 (602 м/г - ул. Клочковская);
  • №67 (ст. м. "Холодная гора" - ст. м. "Центральный рынок");
  • №68 (ст. м. "Проспект Гагарина" - ул. Коллекторная);
  • №72 (пр. Славы - ст. м. "Центральный рынок");
  • №99 (медучилище - ст. м. "Холодная гора");
  • №112 (Основянское озеро - рынок ХТЗ);
  • №170 (с/с "Основа" - ул. Натальи Ужвий);
  • №128 (ст. м. "Проспект Гагарина" - ул. Биологическая);
  • №140 (ст. м. "Центральный рынок" - ул. Беркоса);
  • №204 (ул. Натальи Ужвий - АС "Индустриальная");
  • №206 (ул. Натальи Ужвий - АС "Героев Труда");
  • №208 (Большая Даниловка - АС "Героев Труда");
  • №222 (ул. Света - АС "Героев Труда");
  • №243 (ст. м. "Холодная гора" - пансионат);
  • №260 (з/с "Основа" - ст. м. "Защитников Украины");
  • №272 (ул. Света - пл. Конституции);
  • №273 (ст. м. "Холодная гора" - Липовая Роща);
  • №281 (ул. Краснодарская - ст. м. "Академика Барабашова");
  • №296 (Пятихатки - пр. Независимости);
  • № 51 (РК "ул. Двенадцатого Апреля" - ЖК "ул. Зубарева");
  • №52 (РК "ул. Двенадцатого Апреля" - РК "759 м/р");
  • №147 (м/с "Горизонт" - ст. м. "Проспект Гагарина");
  • №266 (ст. Л. Толстого - АС "Героев Труда");
  • №24 (тролль) (602 м/с - ст. м. "Академика Барабашова");
  • №52 (ул. Гарибальди - ст. м. "Студенческая");
  • №5 (трол.) (аэропорт - ст. м. "Проспект Гагарина");
  • №88 (пр. Победы - ст. м. "Научная");
  • №221 (пр. Победы - ст. м. "Госпром").

Напомним, что во время массированной атаки 9 марта российские выпустили по Харькову 11 ракет. В результате город остался без воды, света и теплоснабжения.

Также мы сообщали, что в Харькове из-за ракетной атаки остановился весь электротранспорт.

Добавим, этой ночью в Харькове энергетикам удалось заживить 100% потребителей. Между тем, электротранспорт в городе пока еще не работает.

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метрохарков