В Харькове завтра возобновляют работу метро

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, интервал движения на всех линиях метро составит 15 минут. Трамваи и троллейбусы пока не будут курсировать.

С учетом этого разработана новая схема работы муниципальных автобусов, которая внедряется на время работы метро и обесточивание наземного электротранспорта.

С 12 марта в Харькове будут работать следующие автобусные маршруты: