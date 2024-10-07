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В Харькове задержали женщину, которая "сливала" России данные о локации Сил обороны

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности Украины задержала еще одну вражескую соратницу в Харькове, которая передавала информацию в пользу государства-агрессора. Через Telegram-канал она передавала данные о локации и перемещении украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Расследование установило, что подозреваемой является 44-летняя местная жительница, которая работает в сфере общественного транспорта. Во время выполнения своих служебных обязанностей она скрыто фиксировала места и время пребывания украинских военных.

В режиме реального времени женщина отправляла текстовые сообщения с этой информацией, которые впоследствии публиковала в Telegram-канале, который использовался российскими спецслужбами для сбора разведданных.

СБУ задокументировала преступную деятельность подозреваемой и задержала ее в собственном доме. Во время обыска изъят мобильный телефон с доказательствами ее подрывной деятельности.

Задержанной предъявили подозрение по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении и расположении ВСУ с возможностью их идентификации на местности).

Она находится под стражей без права на залог и может получить до восьми лет лишения свободы.

Фото: В Харькове задержала женщина, которая "сливала" России данные о локациях Сил обороны (t.me/SBUkr)

Ранее сообщалось, что СБУ задержала двух агентов ФСБ, привлеченных к корректировке ударов по Днепропетровской области.

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