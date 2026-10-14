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В Харькове задержан россиянин, расстрелявший пятерых украинских военных

20:43 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
В Харькове задержан россиянин, расстрелявший пятерых украинских военных Фото: в Харьковской области правоохранители обезвредили российского убийцу пятерых бойцов (facebook.com/SecurSerUkraine)
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В Харьковской области задержан российский военный, подозреваемый в убийстве пятерых украинских военнослужащих и гражданского мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора, МВД и Службу безопасности Украины.

Преступление произошло 13 октября в Харьковском районе. Вооруженный злоумышленник проник в частный дом, где временно проживали бойцы 72-й бригады ВСУ, и открыл по ним огонь.

Все пятеро военнослужащих погибли.

После убийства нападающий оставил оружие и продолжил двигаться по полосе в сторону Харькова. Меньше чем за сутки правоохранители разыскали и задержали подозреваемого.

В спецоперацию привлекали спецназовцев, уголовных аналитиков, следователей, СБУ, прокуратуру, Нацгвардию и Военную службу правопорядка.

Фото: в Харьковской области задержали убийцу военных (t.me/I_Vyhivskyi/t.me/pgo.gov.ua/t.me/SBUkr)Фото: в Харьковской области задержали убийцу военных (t.me/I_Vyhivskyi/t.me/pgo.gov.ua/t.me/SBUkr)Фото: в Харьковской области задержали убийцу военных (t.me/I_Vyhivskyi/t.me/pgo.gov.ua/t.me/SBUkr)Фото: в Харьковской области задержали убийцу военных (t.me/I_Vyhivskyi/t.me/pgo.gov.ua/t.me/SBUkr)

Задержанным оказался 36-летний гражданин РФ, уроженец Санкт-Петербурга, военнослужащий 2-го батальона 1009 мотострелкового полка армии РФ.

По данным следствия, он мог входить в состав диверсионно-разведывательной группы и переоделся в гражданскую одежду во избежание распознавания.

Кроме расстрела военных, его проверяют на причастность к еще одному убийству.

По дороге в Харьков в Циркуновской общине он встретил местного жителя, рыбачившего у водоема, и застрелил его, опасаясь разоблачения.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств событий. Дальнейшее досудебное расследование будут следовать СБУ под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, Служба безопасности Украины напоминает о важности соблюдения правил информационной безопасности и призывает граждан воздерживаться от съемки и публикации последствий вражеских атак.

В частности, речь идет о запрете распространять в сети кадры ударов по военным объектам, критической инфраструктуре, а также работу сил противовоздушной обороны.

Кроме того, правонарушителям напоминают об ответственности за подобные действия, ведь информация из открытых источников помогает врагу корректировать огонь.

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