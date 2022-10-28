В Киевской области отменили экстренные отключения света

В Киевской области отменили экстренные отключения электроэнергии. Их ввели вчера из-за обстрелов оккупантами энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК Киевских региональных электросетей.

Энергетики вернули свет потребителям в Киеве, где применялись экстренные отключения света. Теперь в Киевской области отменили отключения. "С 00:45 28 октября все дома жителей Киевской области со светом", - говорится в сообщении. Однако жителей Киевской области предупредили, что ситуация остается напряженной. Поэтому украинцев призывали экономить электроэнергию. В частности, включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00. Предпринимателей просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.