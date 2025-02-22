В Харькове заработала дифференцированная система тревог: что это значит

"Сегодня в Харькове заработала новая, дифференцированная, система оповещения о воздушных тревогах. Отныне сигналы четко разделяются: отдельно для города и отдельно для области", - говорится в сообщении.

Фото: пример, как работает новая тревога (t.me/ihor_terekhov)

Терехов рассказал, что Харьков первым в Украине взялся за реализацию подобного проекта, поскольку было понимание, что чем точнее будет определена угроза, тем эффективнее будет работать экономика. В то же время, будет уменьшаться психоэмоциональная нагрузка на людей.

Городской голова сообщил, что только за прошлый год в Харькове прозвучало 2113 сигналов воздушной тревоги, а именно - 156 дней жизни под сиренами. Однако из них только 455 сигналов (62 суток) касались города, то есть - в пять раз меньше.

"Эта система - шаг к большей стабильности во всех сферах жизнедеятельности. Бизнес, банки, госучреждения и сфера услуг будут работать дольше, без лишних перерывов. А главное: если раздается сигнал, все будут знать - опасность реальна, и надо немедленно направляться в укрытие", - написал Терехов.

Он добавил, что внедрение дифференцированной системы стало возможным благодаря совместной упорной работе десятков специалистов, которая длилась много месяцев. Среди этих специалистов: инженеры, военные ПВО и РТВ, ГСЧС, ИТ компания Stfalcon и компания Ajax Systems и представители других служб.