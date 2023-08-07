В Харькове железнодорожник "сливал" РФ маршруты эшелонов с техникой для ВСУ. Его задержали

По данным следствия, фигурантом оказался работник одной из местных железнодорожных станций. Он следил за маршрутами перемещения подвижных составов с военной техникой ВСУ. Также пытался установить ориентировочное количество тяжелого вооружения, которое переправляли эшелонами на передовую.

Кроме того, злоумышленник фотографировал последствия российских воздушных ударов по инфраструктуре областного центра. Полученную информацию он посылал в виде медиафайлов в закрытую пророссийскую Telegram-группу.

Во время обыска у фигуранта обнаружен мобильный телефон с поличным его разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.

Информаторы и агенты РФ в Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского информатора, который готовил воздушные удары по железнодорожным мостам в Николаеве.

СБУ задержала российского агента, который шпионил за боевой авиацией ВСУ в Днепропетровской области. За каждую "задачу" местный житель получал до 4 тысяч гривен.

Также контрразведка Службы безопасности Украины в Запорожской области задержала преподавателя местного высшего профессионального училища, корректировавшего ракетные удары россиян по региону.

К тому же, недавно СБУ задержала российскую агентку, которая готовила обстрел Николаевской области во время визита туда президента Украины Владимира Зеленского.