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В Харькове установили главную елку города: как она выглядит и где ее можно увидеть (фото)

Украина, Харьков, Пятница 22 ноября 2024 16:56
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В Харькове установили главную елку города: как она выглядит и где ее можно увидеть (фото) Фото: Новогодняя елка (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Харькове сегодня, 22 ноября, установили главную елку города. В этом году она находится в подземке. На следующей неделе к ней прибавят зимние инсталляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммунальное предприятие "Центральный парк".

В Харькове в этом году главную елку города установили на станции метро "Университет". Елка уже освещена праздничными огоньками.

Установка елки и подключение иллюминации была осуществлена совместно со специалистами метрополитена. На следующей неделе к елке планируют добавить зимние инсталляции для создания еще большей праздничной атмосферы.

Как готовятся к новогодним праздникам в Украине.

Напомним, в Харькове продолжается подготовка к новогодним и рождественским праздникам с учетом требований безопасности. Город активно создает праздничную атмосферу, несмотря на вызовы войны. На площади Свободы и возле оперного театра уже установлены праздничные установки, а коммунальные службы украшают территорию возле мэрии, восстанавливая декорации, поврежденные обстрелами. Как и в прошлом году, на станциях метро планируются праздничные мероприятия для детей.

Также мы писали, что Киевская городская государственная администрация согласовала установление главной елки страны на Софийской площади, однако окончательное решение по монтажу будет принимать Киевская военная администрация. Традиционно елку планируют украсить и зажечь ее огни 6 декабря, в День святого Николая.

Кроме того, Киевская городская государственная администрация сообщила, что в этом году не будет проводить традиционные новогодне-рождественские массовые мероприятия в столице из-за военного положения и ситуации с безопасностью. Департамент культуры не будет организовывать культурно-художественные проекты, концерты и народные гуляния на открытых локациях.

Вместо этого праздничные мероприятия планируют провести в муниципальных учреждениях культуры, таких как театры, музеи и библиотеки с соблюдением всех требований безопасности. Программа этих мер не будет публично анонсирована для обеспечения безопасности.

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