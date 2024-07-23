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В Харькове осенью воздушную тревогу начнут объявлять отдельно от области, - Терехов

Вторник 23 июля 2024 08:05
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В Харькове осенью воздушную тревогу начнут объявлять отдельно от области, - Терехов Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Сейчас ведется работа над тем, чтобы дифференцировать воздушные тревоги и распознавать цели, летящие на Харьков, и летящие на Харьковскую область. Уже к середине осени этот план может быть реализован.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

"Мы над этим тщательно работаем, но это трудная задача, которую мы обязательно сделаем. Я надеюсь еще до середины осени сделать так, чтобы у нас была в городе дифференцированная воздушная тревога. И тогда мы будем понимать, куда это летит - в Харьков или в область", - сказал Терехов.

По его словам, в таких условиях люди будут совсем по-иному реагировать на воздушные тревоги. Кроме того, это облегчит условия для бизнеса.

Воздушные тревоги в Харькове и области

Напомним, что из-за близости к границе с РФ регион постоянно подвергается вражеским обстрелам. Воздушные тревоги в Харьковской области объявляются часто и порой могут длиться очень долго. Недавно в Харькове зафиксировали самую длинную тревогу за время полномасштабного вторжения РФ - опасность длилась 1 сутки и 14 часов. При этом местами опасность длится уже более 70 дней. Речь идет о Волчанской и Липецкой общинах. Это произошло с тех пор, как российские войска совершили новое наступление на север области.

Добавим, что идея по разделению сигналов воздушной тревоги возникла еще раньше. Так, в январе этого года во время внеочередной сессии харьковского горсовета была утверждена Программа реагирования на чрезвычайные ситуации города на 2024-2027 г. Она охватила в частности разработку дифференцированной системы оповещения об угрозе вражеских атак.

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Игорь Терехов Харьков Воздушная тревога
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В Харькове осенью воздушную тревогу начнут объявлять отдельно от области, - Терехов
В Харькове осенью воздушную тревогу начнут объявлять отдельно от области, - Терехов
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