В Харькове осенью воздушную тревогу начнут объявлять отдельно от области, - Терехов

Сейчас ведется работа над тем, чтобы дифференцировать воздушные тревоги и распознавать цели, летящие на Харьков, и летящие на Харьковскую область. Уже к середине осени этот план может быть реализован.

"Мы над этим тщательно работаем, но это трудная задача, которую мы обязательно сделаем. Я надеюсь еще до середины осени сделать так, чтобы у нас была в городе дифференцированная воздушная тревога. И тогда мы будем понимать, куда это летит - в Харьков или в область", - сказал Терехов.

По его словам, в таких условиях люди будут совсем по-иному реагировать на воздушные тревоги. Кроме того, это облегчит условия для бизнеса.

Воздушные тревоги в Харькове и области

Напомним, что из-за близости к границе с РФ регион постоянно подвергается вражеским обстрелам. Воздушные тревоги в Харьковской области объявляются часто и порой могут длиться очень долго. Недавно в Харькове зафиксировали самую длинную тревогу за время полномасштабного вторжения РФ - опасность длилась 1 сутки и 14 часов. При этом местами опасность длится уже более 70 дней. Речь идет о Волчанской и Липецкой общинах. Это произошло с тех пор, как российские войска совершили новое наступление на север области.