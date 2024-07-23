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У Харкові восени повітряну тривогу почнуть оголошувати окремо від області, - Терехов

Вівторок 23 липня 2024 08:05
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У Харкові восени повітряну тривогу почнуть оголошувати окремо від області, - Терехов Фото: мер Харкова Ігор Терехов (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Наразі ведеться робота над тим, щоб диференціювати повітряні тривоги й розпізнавати цілі, які летять до Харкова, і які летять на Харківську область. Вже до середини осені цей план можуть реалізувати.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Харкова Ігор Терехов.

"Ми над цим ретельно працюємо, але це важке завдання, яке ми обов'язково зробимо. Я маю надію ще до середини осені зробити так, щоб у нас була в місті диференційована повітряна тривога. І тоді ми будемо розуміти, куди це летить - до Харкова чи до області", - сказав Терехов.

За його словами, в таких умовах люди будуть зовсім інакше реагувати на повітряні тривоги. Крім того, це полегшить умови роботи для бізнесу.

Повітряні тривоги у Харкові та області

Нагадаємо, що через близькість до кордону з РФ регіон постійно піддається ворожим обстрілам. Повітряні тривоги на Харківщині оголошуються часто і деколи можуть тривати дуже довго. Нещодавно, в Харкові зафіксували найдовшу тривогу за час повномасштабного вторгнення РФ - небезпека тривала 1 добу та 14 годин. При цьому подекуди небезпека триває вже понад 70 діб. Йдеться про Вовчанську та Липецьку громаду. Це сталося з того часу, як російські війська здійснили новий наступ на північ області.

Додамо, що ідея з розділенням сигналів повітряної тривоги виникла ще раніше. Так, у січні цього року під час позачергової сесії харківської міськради затвердили Програму реагування на надзвичайні ситуації міста на 2024-2027 рр. Вона охопила зокрема розробку диференційованої системи оповіщення про загрозу ворожих атак.

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Ігор Терехов Харків Повітряна тривога
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У Харкові восени повітряну тривогу почнуть оголошувати окремо від області, - Терехов
У Харкові восени повітряну тривогу почнуть оголошувати окремо від області, - Терехов
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