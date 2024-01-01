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В Черкассах мужчина запускал салюты в новогоднюю ночь. Он оказался уроженцем РФ

Черкассы, Понедельник 01 января 2024 11:24
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В Черкассах мужчина запускал салюты в новогоднюю ночь. Он оказался уроженцем РФ Фото: в Черкассах мужчина запускал салюты в новогоднюю ночь (umdpl.info)
Автор: Татьяна Степанова

В новогоднюю ночь в полицию поступило несколько сообщений о том, что в Черкассах неизвестный запускал салюты. Правонарушителем оказался уроженец России, который проживает в украинском городе с 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Черкасской области.

Как сообщается, полицейские опросили очевидцев и свидетелей происшествия. Также проверили видео с камер наблюдения.

Правоохранители установили, что к хулиганским действиям причастен 38-летний уроженец РФ, который с 2014 постоянно проживает на территории города Черкассы.

Пиротехнику, которую изъяли полицейские, мужчина приобрел в интернете. Правонарушения задокументировали должным образом и составили соответствующие материалы, которые направили в суд.

Запрет салютов в Украине

Заметим, что использование фейерверков, петард и другой пиротехники запрещено законом и карается штрафами или даже ограничением свободы.

В полиции также заявили, что будут жестко реагировать на нарушение комендантского часа. В частности, на сообщения о работе заведений развлечения, ресторанов и кафе. В то же время с пониманием будут относиться к лицам, которые нарушили комендантский час из-за крайней необходимости.

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Черкассы салюти полиция
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