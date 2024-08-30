В Харькове в результате ударов уже шесть погибших, количество раненых - более 50

Число погибших в результате удара по Харькову в пятницу, 30 августа, возросло до шести человек. Увеличилось и количество раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"К сожалению, количество погибших возросло до шести человек", - написал Синегубов.

В то же время представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии РБК-Украина уточнил, что по состоянию на 19:30 количество раненых составляет 57 человек.

В частности, в Немышлянском районе было попадание по парковой зоне. Там известно о 15 раненых.

В Индустриальном районе попадание произошло между 10 и 11 этажом 12 этажного дома. Всего в настоящее время там ранены 35 человек.

В Слободском районе было попадание в частное домовладение – там 7 раненых.