RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове веерные отключения света начнутся на следующей неделе

Фото: из-за обстрела Харькова и области почти уничтожена критическая инфраструктура региона (ges_1243661890)
Автор: Татьяна Зарембо

Со следующей недели в Харькове будут введены веерные отключения света. Связано это с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры после обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

По его словам, отключения света будут в отдельных районах на несколько часов, хотя харьковчане снизили потребление электроэнергии почти на 20%.

"Мы очень экономим на инфраструктуре. В частности, на неглубоких станциях метро отключили эскалаторы, уменьшили освещение станций и увеличили интервал движения общественного транспорта. Харьковчане с пониманием относятся к этим неудобствам. Главное сейчас - это победить, выстоять, добить врага, после чего все будем восстанавливать", - подчеркнул Игорь Терехов.

Мэр сообщил, что, несмотря на ограничение потребления энергоресурса, все производства и объекты критической инфраструктуры города продолжают работать.

В Харьковской области также вводятся вынужденные меры по экономии электроэнергии - серьезные ограничения электропотребления введены на 212 предприятиях области. И хотя в большинстве населенных пунктов не применялось ограничение потребления электричества для жилого фонда, в Чугуевской, Лозовской, Краснокутской и Золочевской общинах для ликвидации аварий было ограничено электроснабжение.

"Специалисты возобновили поставки электроэнергии почти для 75% и газа для 25% населения деоккупированных территорий", - подчеркнул председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов .

При аварийных отключениях не должно быть мощных перекосов между потребителями. Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил в интервью РБК-Украина, что графики отключений будут более справедливыми.

Российские оккупанты методически атакуют энергетические объекты Украины. Поэтому жители ряда областей остались без электроэнергии и частично без водоснабжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Веерные отключения