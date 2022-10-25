В Харькове веерные отключения света начнутся на следующей неделе

По его словам, отключения света будут в отдельных районах на несколько часов, хотя харьковчане снизили потребление электроэнергии почти на 20%.

"Мы очень экономим на инфраструктуре. В частности, на неглубоких станциях метро отключили эскалаторы, уменьшили освещение станций и увеличили интервал движения общественного транспорта. Харьковчане с пониманием относятся к этим неудобствам. Главное сейчас - это победить, выстоять, добить врага, после чего все будем восстанавливать", - подчеркнул Игорь Терехов.

Мэр сообщил, что, несмотря на ограничение потребления энергоресурса, все производства и объекты критической инфраструктуры города продолжают работать.

В Харьковской области также вводятся вынужденные меры по экономии электроэнергии - серьезные ограничения электропотребления введены на 212 предприятиях области. И хотя в большинстве населенных пунктов не применялось ограничение потребления электричества для жилого фонда, в Чугуевской, Лозовской, Краснокутской и Золочевской общинах для ликвидации аварий было ограничено электроснабжение.

"Специалисты возобновили поставки электроэнергии почти для 75% и газа для 25% населения деоккупированных территорий", - подчеркнул председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов .