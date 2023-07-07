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В Харькове решили разрешить офлайн-обучение, но есть ряд условий

Фото: в Харькове решили разрешить офлайн-обучение, но есть ряд условий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Харькове решили разрешить офлайн-обучение в учебных заведениях при наличии укрытий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Решение о разрешении на возобновление традиционного офлайн-обучения в учебных заведениях приняли на заседании Совета обороны.

Отмечается, что офлайн-обучение будет возможно только при наличии в учреждении образования специализированного укрытия, которое отвечает требованиям законодательства, а также готовности системы оповещения.

При реализации таких мероприятий - учредители учебных заведений и их руководители должны определить формат обучения в учреждениях.

Это решение касается дошкольного, школьного, профессионального, высшего и высшего образования.

При этом наличие специальных укрытий, отвечающих требованиям Государственных строительных норм, готовность системы оповещения, определение путей эвакуации, создание запасов воды и медикаментов, проведение уроков безопасности действий в случае воздушной тревоги - является обязательными требованиями.

Безопасность в украинских школах

Учащиеся и преподаватели должны проходить в укрытие во время воздушной тревоги. Однако не во всех учебных заведениях оборудованы хранилища. Учитывая это, в прифронтовых областях ученики физически не посещают школы - там идет обучение в формате онлайн.

При этом в Минобразования выступают за вывод занятий в офлайн при создании безопасных условий для детей и учителей.

Кроме того, раньше мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в Харькове хотят ввести комбинированный формат обучения в школах.

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