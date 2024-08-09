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В Харькове будут судить воспитательницу детсада, которая сливала данные ВСУ и отрицала агрессию России

Фото: В Харькове будут судить воспитательницу детсада, которая сливала данные ВСУ и отрицала агрессию России (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Валерия Полищук

Харьковская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 55-летней работницы одного из детских садов, которую обвиняют в передаче информации о расположении украинских военных и отрицании вооруженной агрессии России против Украины.

По данным следствия, с сентября 2023 года женщина, которая работает в детском саду, через Telegram общалась с российским военнослужащим, передавая ему координаты дислокации украинских сил в Харькове.

По информации правоохранителей, переданные ею данные использовались для подготовки воздушных атак на город с целью ослабления обороны Харькова. Кроме этого, женщина активно распространяла антиукраинские взгляды в пророссийских чатах, отрицая агрессию РФ и дискредитируя украинских защитников.

Женщина была задержана по месту жительства в Харькове, и сейчас она находится под стражей. Ее будут судить во Фрунзенском районном суде г. Харькова.

За совершенные преступления обвиняемой грозит до восьми лет лишения свободы.

 

Фото: В Харькове будут судить воспитательницу детсада, которая сливала данные ВСУ и отрицала агрессию России (t.me/prokuratura_kharkiv)

НедавноСБУ задержала агента ФСБ, который в Одесской области планировал поджог на объектах Сил обороны и "Укрзализныци".

Кроме того, в Днепре задержан 16-летний парень, подозреваемый в сотрудничестве с российской разведкой.

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