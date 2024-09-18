В Харькове будут судить "блогера" за продвижение коммунистических и российских нарративов

Новобаварская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении 25-летнего местного жителя, которого обвиняют в изготовлении и распространении материалов, оправдывающих вооруженную агрессию России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
«Блогер» также публично использовал коммунистическую символику и пропагандировал тоталитарный режим через средства массовой информации. Обвинение предъявлено по ч. ч. 1, 3 ст. 436-2 и ч. 2 ст. 436-1 УК Украины.
Следствие установило, что безработный харьковчанин создал канал на YouTube, где популяризировал коммунистическую символику СССР, прославлял тоталитарный режим и распространял кремлевские нарративы. Кроме YouTube, свои идеи он распространял через Instagram и запрещенную в Украине соцсеть «ВКонтакте».
Злоумышленник публиковал изображения флага СССР, значка красной звезды, портреты Ленина и Сталина, сопровождая их антиукраинскими высказываниями. Он также публично распространял пропагандистские тезисы о том, что «на территории Украины строятся базы НАТО», а Россия вынуждена «защищать свои земли».
В апреле 2024 года правоохранители разоблачили мужчину. Во время обыска в его доме изъяли компьютер, телефон с доказательствами преступной деятельности, а также самодельную коммунистическую символику.
Мужчине грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.
Ранее СБУ задержала российского агента в Черниговской области, готовившего диверсии на железной дороге и наводившего российские ракеты на Чернигов.
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