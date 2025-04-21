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В Харькове произошел пожар в многоэтажном доме: спасены 15 человек

Понедельник 21 апреля 2025 00:28
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В Харькове произошел пожар в многоэтажном доме: спасены 15 человек Фото: спасатели на месте происшествия (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 20 апреля, в Харькове произошел пожар в многоэтажке. Чрезвычайники спасли более десятка человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Вечером 20 апреля возник пожар в 12-этажном жилом доме. Горели комнаты двух квартир и тамбур на площади 50 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 15 жителей, среди них 5 детей", - говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что к тушению были привлечены 25 спасателей и 6 единиц техники. Причина, в результате которой произошел пожар, сейчас устанавливается.

Лесной пожар в Харьковской области

Напомним, в Харьковской области 19 апреля был зафиксирован лесной пожар вблизи населенного пункта Балаклея. Спасатели получили вызов в 11:51. Огонь тушили более суток.

В частности, вчера в ГСЧС Украины рассказали, что пожар охватил 290 га хвойной подстилки и 20 га камыша. По состоянию на 17:00 огонь оставался на площади 30 га.

Кроме того, во время тушения пожара подорвался пожарный автомобиль. Двое людей пострадали.

Подробнее о случившемся - читайте в материале РБК-Украина.

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