В Харькове были слышны взрывы
В ночь на 8 ноября в Харькове раздались звуки взрывов. В области продолжается тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова и собственного корреспондента.
В частности, взрыв в городе прогремел примерно в 03:03. Затем информацию о взрывах подтвердил в мэре Харькова.
"В Харькове были слышны взрывы. Будьте осторожны", - написал Терехов.
Что именно послужило причиной взрывов, официальной информации пока нет. Однако по данным мониторинговых Telegram-каналов, враг совершил пуски КАБов.
Обновлено в 03:33
В Воздушных силах ВСУ предупредили, что в направлении города летел КАБ.
Через минуту Терехов сообщил, что в городе снова раздаются взрывы.
Обновлено в 03:37
"Последние удары пришлись по центральной части города", - уточнил мэр.
Где объявили тревогу
По состоянию на 03:10 сигнал воздушной тревоги продолжается в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, темно-красным цветом много месяцев обозначена Луганская область и оккупированный Крым.
Напомним, что в ночь с 7 на 8 ноября российские военные массированно атаковали дронами Одесский район. В результате атаки зафиксировали повреждения гражданской инфраструктуры, а также раненых.
Подробнее о последствиях атаки РФ дронами по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.
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