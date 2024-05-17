В Харькове раздались взрывы, россияне наносят удары

Ситуация в Харькове

Российские оккупанты от полномасштабного вторжения наносят удары по Харькову и области. Однако с 10 мая ситуация в области обострилась. Оккупанты попытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины по линии фронта в Харьковской области.

В настоящее время русские военные заняли несколько населенных пунктов, находившихся в серой зоне. В то же время почти ежедневно под обстрелами находится Волчанск. Там начали проводить эвакуацию гражданского населения. РБК-Украина сообщало, куда обратиться, если вам необходимо эвакуироваться.

Детальнее о ситуации в Харькове и области можно узнать в материале РБК-Украина.

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