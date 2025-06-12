В Харькове прогремели взрывы: город атакуют "Шахеды"

"В Харькове прогремел взрыв. Будьте осторожны! Город снова под атакой "Шахедов" - в воздухе еще есть беспилотники", - говорится в сообщении в 01:38.

В то же время эту же информацию подтвердил Синегубов, а также призвал людей быть в безопасных местах до отбоя тревоги.

Между тем местные каналы пишут, было слышно уже несколько взрывов.

Обновлено в 01:46

"Предварительно, под ударом был Шевченковский район. Последствия уточняются", - написал глава города.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:45 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал тревоги продолжается в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и части Днепропетровской области.