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В Харькове раздались взрывы

Иллюстративное фото: В Харькове раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Харькове вечером 25 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Жители города слышали минимум три взрыва. Мэр города Игорь Терехов подтвердил обстрел города.

"В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны!", - сообщил городской голова на канале Telegram.

Полиция Харьковской области также сообщила о взрывах в городе и попросила не выкладывать фото и видео попаданий.

"Внимание! В Харькове слышны взрывы. Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102. Не выкладывайте фото и видео попаданий. Не помогайте врагу убивать наших взрослых и детей", - сообщили в полиции.

Telegram-каналы российского Белгорода, находящегося рядом с Харьковом, сообщают об громких звуках в городе.

"Предварительно, громкие звуки связаны с работой ВС РФ", - сообщают на каналах.

В данный момент в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua) 

Обновлено 23:39: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по предварительной информации, россияне ударили по Харькову ракетами "С-300".

"Оккупанты нанесли удары в Харьковском районе. Предварительно: армия РФ ударила ракетами С-300 с территории Белгорода. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Осмотр мест попаданий продолжается", - сообщил Синегубов.

Обстрелы россиянами Харьковской области

Ранее мы сообщали, что Россия 21 февраля сбросила авиабомбы на приграничные районы Харьковской области. В результате есть пострадавшие.

Также российские войска 20 февраля запустили дрон-камикадзе по гражданским в Купянском районе Харьковской области. 

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