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В Харькове прогремели взрывы

Архивное фото: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook com synegubov official)
Автор: Дмитрий Браславский

В Харькове сегодня вечером, 30 января, раздались звуки взрывов. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова, Воздушные силы Украины и харьковского городского головы Игоря Терехова.

"Взрывы в Харькове!", - говорится в сообщении.

Ранее Синегубов обращался к жителям Харькова и области. Он призвал их находиться в укрытиях.

"Есть угроза вражеских БПЛА", - писал глава области.

Что говорят военные

Ранее Воздушные силы сообщали, что ударные дроны типа "Shahed" находились в районе Харькова.

Свежая информация

Терехов сообщил об ударе "Шахеда" по городу.

"Район жилой застройки, есть пожар на месте попадания. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил мэр города.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 30 января, в Харькове уже слышали серию взрывов во время воздушной тревоги. Тогда воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики в Харьковской области.

После взрывов председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по Харьковскому району. Информации о жертвах или пострадавших не было.

Также Синегубов писал, что россияне вечером обстреляли Золочевскую и Малоданиловскую громады Харьковской области. В частности, они били ракетой "Искандер-М".

Стоит заметить, что оккупанты регулярно бьют ракетами по Харькову и области. Их целью является гражданская инфраструктура.

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