В Харькове прогремели взрывы

В Харькове сегодня вечером, 30 января, раздались звуки взрывов. В городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова, Воздушные силы Украины и харьковского городского головы Игоря Терехова.
"Взрывы в Харькове!", - говорится в сообщении.
Ранее Синегубов обращался к жителям Харькова и области. Он призвал их находиться в укрытиях.
"Есть угроза вражеских БПЛА", - писал глава области.
Ранее Воздушные силы сообщали, что ударные дроны типа "Shahed" находились в районе Харькова.
Терехов сообщил об ударе "Шахеда" по городу.
"Район жилой застройки, есть пожар на месте попадания. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил мэр города.
Напомним, сегодня, 30 января, в Харькове уже слышали серию взрывов во время воздушной тревоги. Тогда воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики в Харьковской области.
После взрывов председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по Харьковскому району. Информации о жертвах или пострадавших не было.
Также Синегубов писал, что россияне вечером обстреляли Золочевскую и Малоданиловскую громады Харьковской области. В частности, они били ракетой "Искандер-М".
Стоит заметить, что оккупанты регулярно бьют ракетами по Харькову и области. Их целью является гражданская инфраструктура.
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