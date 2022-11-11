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В Харькове прогремели взрывы

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Харьков, Пятница 11 ноября 2022 00:21
В Харькове прогремели взрывы Фото: в Харьков прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ночью 11 ноября в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Также сообщается о взрывах в Чугуеве. Жителей просят оставаться в укрытиях и ожидать официальной информации.

Напомним, ранее стало известно, что утром 2 ноября российские войска нанесли удар по Волчанску Харьковской области. В результате обстрела ранения получили пять человек.

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