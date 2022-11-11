Ночью 11 ноября в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Также сообщается о взрывах в Чугуеве. Жителей просят оставаться в укрытиях и ожидать официальной информации.

Напомним, ранее стало известно, что утром 2 ноября российские войска нанесли удар по Волчанску Харьковской области. В результате обстрела ранения получили пять человек.

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