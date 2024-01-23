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В Харькове прозвучала серия взрывов

Фото: в Харькове прогремела серия взрывов ночью 23 января (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Харькове прогремела серия взрывов сегодня ночью, 23 января. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"В Харькове серия взрывов", – говорится в сообщении.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по Харькову. Людей призывают находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Воздушные Силы ВСУ сообщали о ракетной опасности для Сумской и Харьковской областей.

Российские обстрелы Украины

Российская армия в понедельник, 22 января, ударила по Краматорску в Донецкой области ракетой "Искандер".

Также оккупанты обстреляли город Купянск Харьковской области вечером 22 января. Погиб мужчина.

 

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