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В Харькове прогремел взрыв

Харьков, Воскресенье 12 ноября 2023 08:58
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В Харькове прогремел взрыв Фото: в Харькове слышали взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв в Харькове прогремел утром в воскресенье, 12 ноября. В области не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные пишут, что в городе около 8:50 раздался взрыв. На данный момент в Харьковской области не объявляли воздушную тревогу.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник заявил, что взрыв в Харькове произошел не из-за "прилета".

"Все чисто. По уточненной информации, взрыв произошел не из-за вражеской атаки. Причины выясняются специалистами", - написал он в своем Telegram.

Воздушная тревога по состоянию на 8:55

В Харькове прогремел взрыв

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты захватили приграничные районы Харьковской области в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью прошлого года украинские военные освободили почти всю территорию Харьковской области.

Однако, после деоккупации россияне ежедневно обстреливают Харьковскую область. Особенно страдает Купянский район. Кроме того, недавно оккупанты снова усилили атаки на Купянском направлении, чтобы выйти к реке Оскол.

Так, недавно оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на автомобиль полиции. Это произошло в Купянском районе. В момент атаки стражи порядка ехали задерживать коллаборантов.

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