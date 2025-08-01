В Харькове прилет дрона "Молния" возле многоэтажки: среди пострадавших дети

Российские оккупанты в пятницу, 1 августа, вечером ударили по Харькову дроном "Молния". Число пострадавших растет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.
"Зафиксирован удар вражеским дроном "Молния" по городу. Детали выясняем", - рассказал городской глава.
Он уточнил, что вражеский беспилотник ударил по местности возле многоэтажки в Киевском районе Харькова.
"К сожалению, пострадал ребенок", - добавил мэр.
Обновлено 21:09
Синегубов уточнил, что также пострадали 25-летняя и 35-летняя женщины. Их отвезли в больницу и уже предоставляют всю необходимую помощь.
В свою очередь Терехов отметил, что число пострадавших возросло до пяти. Среди них - 9-летний мальчик.
Обновлено 21:23
По словам Синегубова, 9-летнего ребенка госпитализировали.
Обновлено 21:27
Мэр Терехов рассказал, что пострадавших уже шесть.
Также, по его словам, в результате атаки повреждены два многоквартирных дома и одно авто. На месте работают все соответствующие службы.
Обновлено 21:47
Терехов рассказал, что по состоянию на сейчас известно о десяти пострадавших. Среди них - трое детей.
В частности, пострадал 5-месячный младенец.
Российский дрон-камикадзе "Молния" - это недорогой беспилотник самолетного типа. Россияне уже неоднократно применяли его для ударов по мирному Харькову.
Беспилотник весит около 10 кг, имеет размах крыльев примерно 1,2-1,5 м, и может нести боевую нагрузку от 3 до 7 кг. Радиус действия составляет до 40 км, максимальная скорость - около 80 км/ч.
К слову, 14 июля из-за удара по Харькову дроном "Молния" была повреждена проезжая часть.