В Харькове полностью остановилось метро

В Харькове временно прекратилось движение по линиям метрополитена во вторник, 8 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский метрополитен.
"Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении.
Метрополитен приносит извинения за временные неудобства, но причину остановки движения не называет.
Как сообщалось ранее, почасовые отключения света в Харькове и области были введены с 31 октября.
С 7 ноября в Харьковской области появился новый график веерных отключений света.
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