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В Харькове раздались взрывы: РФ атакует город КАБами

Воскресенье 06 октября 2024 23:24
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В Харькове раздались взрывы: РФ атакует город КАБами Фото: человек спускается в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Харькове поздно вечером было слышно взрывы. Россия наносит удары КАБами.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Враг атакует Харьков КАБами - в городе слышны взрывы. Будьте осторожны - возможны повторные пуски", - написал он в 23:12.

Минутой ранее информацию о пуске управляемых авиационных бомб опубликовал канал Воздушных сил ВСУ.

Обновлено в 23:32

"Предварительно прилеты пришлись по лесополосе в черте города. На данную минуту без пострадавших и разрушений", - уточнил Терехов.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:33 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Харькове раздались взрывы: РФ атакует город КАБами

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