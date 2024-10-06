В Харькове раздались взрывы: РФ атакует город КАБами

Фото: человек спускается в укрытие (Getty Images)

В Харькове поздно вечером было слышно взрывы. Россия наносит удары КАБами.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Враг атакует Харьков КАБами - в городе слышны взрывы. Будьте осторожны - возможны повторные пуски", - написал он в 23:12. Минутой ранее информацию о пуске управляемых авиационных бомб опубликовал канал Воздушных сил ВСУ. Обновлено в 23:32 "Предварительно прилеты пришлись по лесополосе в черте города. На данную минуту без пострадавших и разрушений", - уточнил Терехов. Где объявлена тревога По состоянию на 23:33 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.