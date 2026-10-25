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В Харькове во время пожара в многоэтажке погиб человек, еще пятеро пострадали

22:35 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: ГСЧС ликвидировали пожар в Харькове (t.me/DSNS_Kharkiv)

В Харькове в результате пожара в жилом доме погиб человек, еще пятеро жителей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Харьковщины.

Пожар вспыхнул вечером 25 октября в Индустриальном районе города.

Огонь охватил квартиру на пятом этаже шестиэтажного дома на площади 20 квадратных метров.

Из-за сильного задымления в подъезде чрезвычайным работникам пришлось проводить спасательную операцию.

Силами ГСЧС удалось вывести в безопасное место восемь жителей дома.

Пока причина возникновения пожара устанавливается специалистами.

Для ликвидации последствий и спасения людей привлекали 30 сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям и 8 единиц спецтехники.

Напомним, 25 октября российские оккупанты несколько раз атаковали Харьков с помощью беспилотников и нанесли ущерб гражданской инфраструктуре.

В частности, утром под вражеским ударом оказался Основенский район города. В результате попадания вражеского дрона был поврежден многоквартирный жилой дом, а коммунальные службы устраняли последствия атаки.

Кроме того, в Новобаварском районе из-за удара БпЛА повреждены четыре автомобиля.

Также в ночь на 25 октября россияне нанесли удары беспилотниками по торговому центру в Основянском районе и гражданскому предприятию в Индустриальном районе города.

Из-за этого на обоих объектах возникли пожары, а в результате обстрелов пострадали четыре человека, среди которых трое спасателей ГСЧС.

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ХарьковПожарГСЧС