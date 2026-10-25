В Харькове во время пожара в многоэтажке погиб человек, еще пятеро пострадали

Напомним, 25 октября российские оккупанты несколько раз атаковали Харьков с помощью беспилотников и нанесли ущерб гражданской инфраструктуре.

В частности, утром под вражеским ударом оказался Основенский район города. В результате попадания вражеского дрона был поврежден многоквартирный жилой дом, а коммунальные службы устраняли последствия атаки.

Кроме того, в Новобаварском районе из-за удара БпЛА повреждены четыре автомобиля.

Также в ночь на 25 октября россияне нанесли удары беспилотниками по торговому центру в Основянском районе и гражданскому предприятию в Индустриальном районе города.

Из-за этого на обоих объектах возникли пожары, а в результате обстрелов пострадали четыре человека, среди которых трое спасателей ГСЧС.