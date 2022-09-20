В Днепре прогремели взрывы
Сегодня, 20 сентября, вечером в Днепре были слышны взрывы. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дніпро TV".
Отмечается, что взрывы прозвучали в Днепровском районе города. При этом более детальных подробностей происшествия официальные источники пока не раскрыли.
Жителям города и области необходимо пройти в укрытие.
Обновлено 19:50
По информации главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, звуки похожие на взрывы, которые слышали в пригороде Днепра, - это гром.
"Совпало с сигналом тревоги, включенным из-за ракетной угрозы со стороны Донбасса. Но все хорошо, ВСУ работают, без паники", - отметил Лукашук.
Напомним, сегодня вечером также в Запорожье прозвучала серия взрывов во время тревоги.
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