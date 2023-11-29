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В Харькове ненастье, мощный ветер сорвал крышу одного из домов

Фото: в Харькове ненастье, мощный ветер сорвал крышу одного из домов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Харькове бурлит ненастье. Сильный ветер сорвал крышу на одном из домов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Объектив".

Предупреждение о непогоде

"Утром и днем 29 ноября по городу и области ожидаются порывы юго-восточного ветра, 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый)", - писала пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Какая ситуация с непогодой в городе

Как пишет издание, сейчас в Харькове бушует сильный ветер. В частности начался мокрый снег.

На улице Одесской ветер сорвал крышу здания. Инцидент попал на видеорегистратор одного из водителей.

Непогода в Украине

Недавно Одесскую область накрыла непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения рядом трасс. Утром, 26 ноября, всего за несколько часов, как сообщили в ГСЧС, произошло почти 50 ДТП. Все подробности можно прочитать по ссылке. В частности, в регионе обнаружили тела трех человек, вероятно умерших из-за переохлаждения. Позже количество погибших в Украине постепенно возросло до 10 человек.

Ожидается, что сегодня, 29 ноября, возможна вторая волна непогоды, которая принесет новый циклон. В ГСЧС предупредили о сильном снеге, гололедице и вьюге в западных областях.

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