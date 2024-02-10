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Удар россиян по Харькову: пожар продолжают гасить, среди погибших - дети (фото)

Харьков, Суббота 10 февраля 2024 07:10
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Удар россиян по Харькову: пожар продолжают гасить, среди погибших - дети (фото) Фото: Удар россиян по Харькову (t.me/synegubov/8353)
Автор: Владислав Прийменко

Во время пожара в Харькове погибли семь человек, среди них трое детей. Спасатели продолжают гасить огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова и Суспільне.

"На 06:50 известно о семи погибших в Харькове, среди них трое детей - 7 и 4 лет, а также младенец", - сообщил начальник полиции Владимир Тимошко.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию.

"К сожалению, количество погибших в результате ударов оккупантов по Харькову возросло до семи. Среди них трое детей: 7, 4 лет и ребенок около 6 месяцев", - написал Синегубов.

Также глава Харьковской ОВА показал фото последствий обстрела россиян.

Фото: последствия обстрела россиянами Харькова (t.me/synegubov/8353)

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