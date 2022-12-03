В Харькове масштабная авария на теплосети: в двух районах отключили отопление

В Харькове сегодня, 3 декабря, произошла масштабная авария на теплосети. В результате, Немышлянский и Индустриальный районы города остались без отопления.

"Дефект на тепломагистрали большого диаметра. Работникам КП "Харьковские тепловые сети" пришлось оперативно отключить 11 теплораспределительных станций и частично слить коммуникации домов по бульвару Юрьева, чтобы предотвратить размораживание системы", - говорится в сообщении.

Также отмечено, что участок 95-й магистрали в Немышлянском районе диаметром 1000 мм не выдержал жесткого режима перепадов напряжения. Дефект оперативно локализовали, поврежденный участок магистрали уже раскопали, откачали воду.

"Ведутся сварочные работы. Все дома получат тепло сразу после устранения дефекта на трубе. Подъезды оперативно развоздушат", - добавили в компании.

Сообщается, что 95 магистраль - одна из старейших тепловых артерий города, несущая большую нагрузку по транспортировке тепла от ТЭЦ-3. Наиболее проблемный участок удалось заменить во время ремонтной кампании.

Во временное отключение попали дома в Немышлянском и Индустриальном районах города, ограниченные следующими улицами: