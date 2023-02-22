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В Харькове раздаются взрывы, город под обстрелом. Мэр предупреждает о новых пусках

Фото: российские войска обстреливают Харьков (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска сегодня, 22 февраля обстреливают Харьков. Местные жители уже слышали несколько мощных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

11:10. В Харькове россияне обстреляли промышленное предприятие четырьмя ракетами, - глава ОП Андрей Ермак

По его словам, предварительно, два человека получили легкие повреждения.

Обновлено 11:02. В Харькове есть "прилеты" и раненые, россияне атакуют объекты инфраструктуры

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что предварительно четыре удара пришлись по Киевскому району города. Враг целит по промышленным объектам.

Вместе с тем в Харьковской ОВА уже сообщили о двух раненых.

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Очевидцы сообщают изданию по меньшей мере о четырех взрывах, которые прогремели в Харькове.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", - пишет глава ОВА Олег Синегубов.

Между тем, мэр города также сообщил о вражеском обстреле и предупредил о возможности новых пусков.

"Бьют по Харькову. В городе прозвучали уже несколько взрывов. Возможны еще пуски ракет с территории России. Будьте осторожны", - информирует Игорь Терехов.

В свою очередь военные также призывают харьковчан не покидать укрытия и сообщают об обстреле города ракетами С-300.

"Харьковчане не покидайте укрытие - враг наносит удары по городу... Еще пуски вражеских ракет - не игнорируйте тревогу!...Враг нанес удары ракетами С-300 по городу Харькову. Не покидайте укрытия до отбоя тревоги!" - пишет начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

Напомним, ранее украинцев предупредили, что россияне могут активизировать обстрелы накануне, а также на саму годовщину полномасштабного вторжения в Украину.

Также мы писали, что сегодня возможна атака "Шахедами" со стороны оккупантов.

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