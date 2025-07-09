RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Харькове раздаются взрывы, город атакуют ударные дроны РФ

Фото: Харьков под массированной атакой российских "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Харькове слышны звуки взрывов на фоне массированной атаки российских ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Суспільне и Суспільне Харків.

Первый взрыв в городе прогремел около 01:57. Уже через минуту прогремел второй взрыв.

Около 02:04 в городе был зафиксирован третий взрыв, в 02:06 - четвертый, а в 02:07 - пятый взрыв.

Дроновая атака РФ

Напомним, в ночь на 9 июля российский агрессор массированно атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО. По состоянию на 02:00 в воздушном пространстве Украины находятся около 170 вражеских беспилотников.

В Киеве раздаются взрывы на фоне атаки беспилотников.

В Киевской области в результате атаки дронов ранена женщина 45 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковАтака дронов