В Харькове есть погибший из-за ракетных обстрелов

В Харькове из-за вражеских ракетных обстрелов сегодня утром известно о по меньшей мере одного погибшего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковского городского головы Игоря Терехова.
По его словам, один из "прилетов" зафиксирован в районе частного сектора, где произошел пожар дома.
"Есть информация об одном погибшем. На местах "прилетов" работают все соответствующие службы", - говорит мэр.
Он уточнил, что, по предварительным данным, враг бил по Харькову ракетами комплекса С-300.
Что касается первого вражеского удара по Харькову во время этой атаки, то он "пришелся в промышленную зону одного из районов города", сообщил Терехов.
В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в городе Харьков "зафиксированы удары по нескольким адресам".
"Горит частный дом. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении чиновника в Telegram.
Позже руководитель Харьковской ОВА Синегубов уточнил данные о российских ударах по Харькову и району.
В МВД добавили, что в Харькове было разрушение промышленного здания, повреждены авто.
На местах происшествия работают следственно-оперативные группы, специалисты взрывоопасного управления, спасатели и медики.
Ранее сообщалось, что в Харькове рано утром раздались взрывы. Перед этим в командовании Воздушных сил предупредили об угрозе баллистики с востока.
Впоследствии стало известно, что кроме ударов по Харькову под вражескую атаку попал также поселок Лесное Малоданиловской громады Харьковского района. Там пострадало гражданское здание, где произошел пожар. Известно о как минимум одном раненом.
Кроме того, ранее о взрыве в пригороде Харькова сообщалось ранее около часа ночи.
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