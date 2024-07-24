В Харькове прогремел взрыв
Фото: в пригороде Харькова прогремел взрыв (Getty Images)
В пригороде Харькова был слышен взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
"В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - отмечается в сообщении.
Обстрелы Харькова и области
На Харьковском направлении противник не прекращает попыток прорвать оборону наших войск. С начала суток 23 июля враг совершил 11 безуспешных атак в направлениях населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск.
21 июля россияне атаковали дроном магазин в одном из сел Харьковской области. Ранены четыре человека.
Тем временем военные агрессора готовят еще одну попытку наступления в Харьковской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.