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В Харькове прогремел взрыв

Харьков, Среда 24 июля 2024 01:14
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В Харькове прогремел взрыв Фото: в пригороде Харькова прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В пригороде Харькова был слышен взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

"В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - отмечается в сообщении.

Обстрелы Харькова и области

На Харьковском направлении противник не прекращает попыток прорвать оборону наших войск. С начала суток 23 июля враг совершил 11 безуспешных атак в направлениях населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск.

21 июля россияне атаковали дроном магазин в одном из сел Харьковской области. Ранены четыре человека.

Тем временем военные агрессора готовят еще одну попытку наступления в Харьковской области.

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