В Харькове слышны взрывы

Российские военные обстреливают Харьков. В городе уже раздалось несколько взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Оккупанты наносят удары. Харьков и район, будьте в укрытиях", - подчеркнул Синегубов.
В то же время Терехов также подтвердил, что в Харькове раздаются взрывы.
"Второй взрыв слышен в Харькове. Находитесь в безопасных местах!", - подчеркнул он.
Заметим, что на момент взрывов в городе уже 25 мин как была объявлена воздушная тревога.
Обновлено в 16:13.
Синегубов сообщил, что службы выехали на проверку мест попаданий. Он также отметил, что пока о пострадавших не известно.
Обновлено в 16:21.
Глава ОВА заявил, что уже зафиксировали вражеские удары по Харькову.
"Предварительно - садовое товарищество в Индустриальном районе. Еще один удар в Малой Даниловке в частный сектор", - пояснил он.
Обновлено в 16:29.
Терехов подтвердил, что удары по Харькову пришлись по Индустриальному району и Салтовскому.
"На месте одного из прилетов пожар. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала. На месте работают все соответствующие службы", - добавил он.
Напомним, что это не первый обстрел Украины за сегодняшние сутки. Еще ночью российские военные устроили атаку дронов на Украину. В частности обломки дронов упали в Киевской области.
Кроме того, военные оккупанты сегодня ударили по рынку в Константиновке. В результате вражеской атаки в городе погибли люди, еще несколько получили ранения.
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