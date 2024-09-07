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В Харькове слышны взрывы

Фото: россияне обстреливают Харьков (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные обстреливают Харьков. В городе уже раздалось несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и район, будьте в укрытиях", - подчеркнул Синегубов.

В то же время Терехов также подтвердил, что в Харькове раздаются взрывы.

"Второй взрыв слышен в Харькове. Находитесь в безопасных местах!", - подчеркнул он.

Заметим, что на момент взрывов в городе уже 25 мин как была объявлена воздушная тревога.

Обновлено в 16:13.

Синегубов сообщил, что службы выехали на проверку мест попаданий. Он также отметил, что пока о пострадавших не известно.

Обновлено в 16:21.

Глава ОВА заявил, что уже зафиксировали вражеские удары по Харькову. 

"Предварительно - садовое товарищество в Индустриальном районе. Еще один удар в Малой Даниловке в частный сектор", - пояснил он.

Обновлено в 16:29.

Терехов подтвердил, что удары по Харькову пришлись по Индустриальному району и Салтовскому.

"На месте одного из прилетов пожар. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала. На месте работают все соответствующие службы", - добавил он.

Напомним, что это не первый обстрел Украины за сегодняшние сутки. Еще ночью российские военные устроили атаку дронов на Украину. В частности обломки дронов упали в Киевской области.

Кроме того, военные оккупанты сегодня ударили по рынку в Константиновке. В результате вражеской атаки в городе погибли люди, еще несколько получили ранения.

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