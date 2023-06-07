В Харькове слышали взрывы. Полиция предупреждает о российских ударах по области

"Враг снова принялся обстреливать Харьковскую область. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. Берегите себя", - сообщили правоохранители.

Жителей области призвали сообщать на спецлинию 102 любую информацию о попадании вражеских снарядов, разрушениях или раненых.

Местные Telegram-каналы сообщают, что в Харькове слышны звуки взрывов, однако, по их данным, взрывы, вероятно, происходят за пределами города.

Заметим, что воздушная тревога в области объявлена с 22:30.

Зафиксированы попадания в Чугуевском районе

Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты нанесли удары ракетами С-300.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Не игнорируйте сигналы тревоги! Враг может нанести повторные удары", - добавил он.

Обстрелы в Харьковской области

Российские войска после прошлогодней деоккупации, регулярно обстреливают Харьковскую область. В частности под вражеские удары попадают Купянский район и город Волчанск.

Полиция и прокуратура сообщают о разрушениях гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения. Власти области призывают людей к эвакуации в более безопасные части Харьковской области.

Обстрел аммиакопровода

Напомним, что в результате вражеских ударов 5 июня произошла разгерметизация трубопровода с аммиаком в Купянском районе Харьковской области. Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что по всем измерениям фон аммиака находится в норме.

Подробнее об обстреле аммиакопровода можно узнать в материале РБК-Украина.

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