В Харькове слышали серию взрывов

В Харькове была слышна серия взрывов. Вероятно, они звучали вне города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное Харьков .

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 01:07.

В 01:23 Воздушные Силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и пусках КАБ в Харьковской области.

"В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении издания в 01:17.

Напомним, днем 23 июня Россия нанесла очередной удар по Харькову управляемыми авиабомбами. По последним данным (на 16:45 воскресенья), в результате удара пострадали 11 человек. Среди них два ребенка 15 и 16 лет. В городе начались перебои с электроснабжением, остановилось метро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.